Vimercate dà l’addio a Franco Simonini, ex assessore della giunta Brambilla Ex manager della Ibm da assessore all’istruzione fu promotore dei corsi ambientali nelle scuole della città. Il ricordo di Brambilla: «Figura molto preziosa, ha saputo portare nella giunta le sue capacità manageriali»

Vimercate piange la scomparsa di Franco Simonini ex manager di Ibm ed ex assessore all’Istruzione promotore dei corsi ambientali nelle scuole della città. Originario di Pisa, si è spento a 89 anni, giovedì 11 novembre, a Vimercate, dove viveva da tanti anni con la famiglia. Era stato membro della giunta dal 1997 al 2001 durante il primo mandato del sindaco Enrico Brambilla.

«Franco è sempre stata una persona squisita e molto equilibrata – lo ha ricordato Brambilla -. Per me è stata una figura molto preziosa nella mia prima esperienza come sindaco, ha saputo portare all’interno della giunta le sue capacità manageriali che aveva coltivato lavorando in Ibm. Lui era una di quelle menti brillanti che erano arrivate a Vimercate nel settore dell’hi-tech».

Parole a cui hanno fatto eco le dichiarazioni dell’attuale primo cittadino Francesco Cereda. «Franco Simonini, ha avuto un ruolo importante come amministratore pubblico ricoprendo il ruolo di assessore con grande capacità – ha affermato Cereda- interprete e precursore dell’educazione ambientale nelle scuole del nostro territorio, attuando sinergie tra scuole e associazioni locali. Da parte mia e a nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sincere condoglianze ai figli e alla moglie. Il suo esempio resterà una testimonianza indelebile delle istituzioni del nostro Comune». La cerimonia laica sarà celebrata lunedì 15 novembre, dalle 10 in sala Cleopatra a Palazzo Trotti.

