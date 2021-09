Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, concerto per le vittime del Covid nel piazzale dell’ospedale Sabato 25 settembre a partire dalle 18 ”The singer choir” proporrà un concerto benefico in memoria delle vittime del Covid. Il repertorio comprende brani riadattati e rivisitati di matrice pop e gospel.

Sabato 25 settembre all’ospedale di Vimercate a partire dalle 18 ”The singer choir” proporrà un concerto benefico in memoria delle vittime del Covid. L’orchestra corale opera in Brianza ed è composta da trenta persone: il suo repertorio comprende brani riadattati e rivisitati di matrice pop e gospel. Il concerto si svolgerà presso il piazzale esterno dell’ospedale di via Santi Cosma e Damiano, adiacente all’ingresso della struttura.

Nel dicembre del 2020 The Singer Choir promossero un evento analogo per il San Gerardo di Monza. «Con questa iniziativa - spiega il gruppo - vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine per il lavoro svolto dagli operatori sanitari dell’ospedale nel fronteggiare la sfida della pandemia e ricordare tutte le persone che ci hanno lasciati a causa dell’infezione».

