Vimercate: “Con altri occhi”, il viaggio di Daniele Biella e dei migranti diventa un booktrailer Nel video si alternano le voci dell’autore del libro, il giornalista e formatore Daniele Biella, e di Wilfrid Kameni, una delle persone rifugiate che ogni anno con Biella incontra studenti di ogni età all’interno del progetto omonimo.

Un libro può essere in continua evoluzione? La risposta è sì. È questo il caso di “Con altri occhi. Viaggio alla scoperta delle migrazioni” è un testo sempre più diffuso nelle scuole e nelle case di chiunque voglia conoscere nel dettaglio le dinamiche dei fenomeni migratori degli ultimi anni. E ora è uscito pure il booktrailer: una pillola video promozionale di pochi minuti realizzata dalla regista Giordana Riccio.

Nel video si alternano le voci dell’autore del libro, il giornalista e formatore Daniele Biella, e di Wilfrid Kameni, una delle persone rifugiate che ogni anno con Biella incontra studenti di ogni età all’interno del progetto omonimo, “Con altri occhi”, promosso da Aeris Cooperativa Sociale.

«Il libro scritto in collaborazione con la Coop Aeris era uscito poco prima della pandemia – ha raccontato Biella – e sebbene sia un testo molto letto proprio per le esperienze dei migranti che racconta al suo interni abbiamo deciso di fare questo booktrailer con Giordana per spiegare in poco tempo di cosa si tratta»

In aggiunta alle presentazioni e agli incontri pubblici dedicati al libro e alla tematica, venerdì 19 febbraio dalle 9.35 alle 9.55 , la trasmissione Rock Morning dell’emittente radiofonica Radiofreccia ospiterà in diretta Daniele Biella, rientrato da pochi giorni da un viaggio giornalistico in Niger per seguire la preparazione dei “corridoi umanitari” di Caritas Italiana e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

