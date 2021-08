Vimercate: chiuso due giorni il parco Trotti, la causa sono i lavori al cantiere adiacente Nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 sarà interdetto l’accesso al pubblico: prevista movimentazione di materiali edili e il transito di mezzi pesanti per accedere all’area di lavoro sita poco distante

Per chi cerca un po’ di refrigerio negli spazi verdi di Vimercate durante l’estate l’Amministrazione comunale ha fatto sapere che «nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto parco Trotti rimarrà chiuso al pubblico, per permettere lo svolgimento in piena sicurezza di lavori legati al cantiere adiacente: lavori che prevedono lo spostamento di materiali edili e il transito di veicoli attraverso il parco». Non mancano però altri giardini pubblici come il Parco Gussi o il Parco Sottocasa per stare al fresco sotto le piante secolari. Nei prossimi messi proprio Palazzo Trotti subirà un profondo restyling.

© RIPRODUZIONE RISERVATA