Vimercate, campanella su facebook per la mega riunion degli ex studenti dell’Einstein La data è fissata e su Facebook parte il conto alla rovescia: il 15 novembre è il giorno della mega reunion degli ex studenti dell’Einstein di Vimercate. Dal gruppo virtuale alla rimpatriata reale a Oreno. Iscrizioni aperte.

La chiamano la mega reunion o, per dirla in italiano, è la rimpatriata degli ex studenti dell’Einstein di Vimercate. Qualche settimana fa attraverso Facebook è nato il gruppo “Quelli dell’Einstein” voluto da alcuni ex alunni e dalla spinta interna della vicepreside Donatella Bonati. Il passaggio successivo da parte dei moderatori del gruppo è stato quello di decidere di radunare, non solo virtualmente con i social network ma proprio fisicamente, gli studenti del passato. Così è nata l’idea della mega reunion, in programma venerdì 15 novembre dalle 18 alle 22 al Basel di Oreno.

«L’ultima volta che hai camminato sotto le mitiche pensiline, probabilmente era il giorno del diploma. Hai pensato spesso “Voglio passare a ritrovare i miei vecchi prof” (o cose ben peggiori e non confessabili su alcuni professori) – spiega la pagina web di “Quelli dell’Einstein” - Bene, il 15 novembre abbiamo organizzato una mega reunion di tutti gli ex studenti. Vogliamo raccogliere migliaia di persone uscite da quella scuola, un gruppo che attraversa il tempo e le generazioni».

«Potrà partecipare solo chi possiede uno di questi biglietti per un viaggio nel passato (clicca qui): L’evento è gratuito. Le uniche spese saranno quelle che deciderai di fare in alcol per affogare i ricordi. Cosa aspetti, prendi subito il biglietto e segna in agenda la data del 15 novembre, ore 18. Invita tutti gli ex-alunni che conosci, seguici su Facebook e Telegram».

Finora le adesioni all’evento sono un centinaio circa (iscrizioni ancora aperte). Tra gli obiettivi c’è anche quello di riuscire a costituire un’associazione di ex alunni.

