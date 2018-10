Vimercate: camion perde il carico di bobine di carta in uscita dalla tangenziale est - FOTO Perde il carico in uscita dalla Tangenziale Est e crea lunghe code sulla A51. È successo venerdì pomeriggio qualche minuto prima delle 15 quando un camion ha perso delle bobine di carta di circa quindici quintali l’una sulla rampa di Vimercate per la Sp2.

Perde il carico in uscita dalla Tangenziale Est e crea lunghe code sulla A51. Venerdì pomeriggio qualche minuto prima delle 15 un camion all’altezza dell’uscita di Vimercate in direzione della nuova Esselunga ha perso le grandi bobine di carta da 15 quintali l’una che stava trasportando nel rimorchio. Tutto il materiale è finito in mezzo alla rampa.



Vimercate incidente camion bobine carta

Sul posto si sono portati un’ambulanza in via precauzionale, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vimercate, soprattutto per smistare il traffico sulla carreggiata sud in uscita dall’A51 verso il centro di Vimercate e il nuovo supermercato aperto in settimana.

L’uscita è stata temporaneamente chiusa. La polizia locale ha provveduto ai rilevamenti di rito del sinistro che non dovrebbe aver coinvolto altri veicoli. Gli automobilisti in compenso si sono dovuti armare di pazienza per superare l’ingorgo che ha generato comunque lunghe code sulla Tangenziale Est sempre molto trafficata soprattutto negli orari di punta.



Vimercate incidente camion bobine carta

© RIPRODUZIONE RISERVATA