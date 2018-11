Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Martino Agostoni)

Il Centro fitness New Life di piazza Marconi a Vimercate (Foto by Foto Martino Agostoni)

Vimercate: black out in piscina, panico tra i bambini Rimasti al buio per un black out durante il temporale di lunedì 29 ottobre, i bambini sono stati tratti in salvo dai genitori che hanno illuminato la vasca con la luce dei telefoni cellulari.

Paura in piscina per una ventina di bambini tra i 4 e i 10 anni e palestra evacuata lunedì al centro fitness New Life di piazza Marconi.

Si stavano svolgendo i corsi di nuoto per i più piccoli nella piscina interna al centro quando, verso le 16.30, durante il forte nubifragio del pomeriggio del 29 ottobre, c’è stato un blackout e in tutta la struttura è andata via la luce.

Tutti i bambini in acqua si sono trovati all’improvviso al buio completo, senza alcun riferimento finché alcuni genitori a bordo vasca hanno acceso le luci dei telefoni cellulari e alcuni si sono gettati in acqua per recuperare i propri figli presi dal panico. Il personale del centro ha poi fatto evacuare tutti.

“Come è possibile che non ci fosse neanche una luce d’emergenza? - è la prima cosa che dice il padre di un bimbo di 4 anni dopo aver razionalizzato sull’accaduto – Mio figlio è stato preso dal panico, ovviamente era al corso perché sta imparando a nuotare e quando si è trovato completamente al buio ha avuto paura di affogare. È un’esperienza che l’ha segnato, il giorno dopo mi ha detto che non vuole più andare in piscina”.

Interpellati, i responsabili del centro non hanno fornito la loro versione dei fatti.

