Vimercate, bentornata Corsa dei campanili: in 2.500 al via dopo due anni di stop Quinta edizione della manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’associazione di promozione sociale Made Sport con il sostegno di HAKA Sport Agency. Grande partecipazione anche per la Corsa dei passeggini.

In 2500 sulle strade di Vimercate per la Corsa dei campanili. Dopo due anni di stop forzato causato dall’emergenza sanitaria domenica 10 aprile si è corsa la quinta edizione della manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’associazione di promozione sociale Made Sport con il sostegno di HAKA Sport Agency, agenzia di sport marketing e di numerose associazioni e sponsor. Al via si sono presentate 2.500 persone che si sono cimentate nei 4 percorsi previsti, percorrendo le vie di Vimercate e i sentieri intorno alla città, celebrando l’importanza dello sport e ripercorrendone la storia. Grande partecipazione anche per la Corsa dei passeggini che ha visto al via più di 350 persone, inclusi moltissimi bambini di tutte le età, muniti di passeggini, biciclettine e monopattini.

«La voglia di tornare a correre per le vie di Vimercate era tanta e siamo davvero contenti di aver riscontrato lo stesso entusiasmo anche nelle migliaia di persone che anche quest’anno hanno scelto di prendere parte alla Corsa e di regalarsi una giornata di sport e di divertimento - le parole di Davide Redaelli, presidente di Made Sport -. Un grande grazie va a tutte le persone che credono fortemente nel nostro progetto e hanno lavorato per rendere possibile l’intera manifestazione, dal Comune di Vimercate, agli sponsor, dalle associazioni fino ai volontari che con impegno e dedizione hanno risposto presente al nostro invito e hanno contribuito in maniera fondamentale alla buona riuscita dell’evento. Grazie infine a tutti i partecipanti, la vera anima della festa, anche quest’anno numerosissimi ed entusiasti di ripartire insieme».

Radaelli ha annunciato anche la prossima iniziativa sportiva che animerà l’estate di Vimercate: «Ora qualche giorno di riposo e poi pronti per tornare a parlare di Notte di Sport - ha spiegato in un comunicato -, L’appuntamento è per il 2 luglio, non vediamo l’ora di incontrare ancora, tutti insieme, gli atleti e i volontari che da sempre ci seguono con passione!».

Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale tra cui il sindaco Francesco Cereda e il vice Mariasole Mascia: «È stata l’occasione non solo per fare sport, ma anche per riappropriarsi di Vimercate, dei suoi spazi verdi e dei suoi luoghi di cultura - le parole affidate a un comunicato da Mascia -. L’ottima riuscita dell’evento è frutto del grande gioco di squadra dei volontari dell’associazione che vogliamo ringraziare. L’Amministrazione è al loro fianco e lo sarà anche al prossimo imperdibile appuntamento della Notte di Sport in programma per il 2 luglio».

