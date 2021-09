Vimercate: asilo chiuso dal 2020, il Comune cerca partner per riaprirlo Asilo Girotondo, l’Ente ha pubblicato un avviso di indizione di una “istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership».

Il Comune di Vimercate gioca il tutto per tutto e va a caccia di un nuovo partner che lo aiuti a riaprire l’asilo nido Girotondo chiuso ormai da marzo 2020. Grazie alla pubblicazione di un avviso di indizione di una “istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di un centro per la prima infanzia e servizi alla famiglia” l’amministrazione cerca enti del terzo settore interessare a coprogettare e a gestire in partnership con l’Ente i servizi per prima infanzia sperimentando anche nuovi ambiti di intervento e progettualità.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina web del Comune. Il termine ultimo per esprimere il proprio interesse è il 29 ottobre alle 12. L’obiettivo inizialmente era riattivare il servizio in via XXV Aprile giò in questo mese di settembre,

