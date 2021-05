Vimercate, ancora buoni spesa Covid per le famiglie: nuova tranche, domande dal 31 maggio Per usufruirne è necessario avere alcuni requisiti, elencati nelle linee guida presenti sul sito del Comune. Saranno erogati fino a esaurimento fondi per un valore complessivo compreso fra 160 e 400 euro, in ragione della composizione del nucleo familiare.

Nuova tranche di buoni spesa a Vimercate. Da lunedì 31 maggio è possibile presentare domanda per l’erogazione dei tagliandi a favore delle famiglie in difficoltà dovuta all’emergenza Covid19. Come per le precedenti edizioni del bando è necessario avere alcuni requisiti, elencati nelle linee guida presenti sul sito del Comune. Il modulo di domanda sarà disponibile a partire da lunedì 31 maggio. La scadenza per la presentazione è fissata al 18 giugno. Nelle linee guida si possono trovare le istruzioni sui documenti che è necessario inviare insieme al modulo di richiesta.

L’ufficio Servizi Sociali verificherà le domande presentate e, in caso di accertamento positivo dei requisiti richiesti, provvederà ad erogare i buoni spesa ai nuclei familiari richiedenti sino ad esaurimento dei fondi a disposizione. I buoni saranno erogati esclusivamente in forma cartacea e saranno equivalenti a 10 euro ciascuno, per un valore complessivo compreso fra 160 e 400 euro, in ragione della composizione del nucleo familiare.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio dei Servizi Sociali a uno dei seguenti numeri: 039.6659460 - 039.6659461- 039.6659459 - 039.6659452 solo nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 16 alle 18.

