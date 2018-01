Vimercate, all’altezza delle Torri Bianche: barriere sulla Sp2 contro la sosta selvaggia e per la sicurezza Interventi di sicurezza a Vimercate sulla Sp 2 che costeggia le Torri Bianche: in arrivo una barriera per impedire la sosta delle auto. In previsione c’è un attraversamento pedonale rialzato.

Interventi di sicurezza a Vimercate. Si inizia ora con una barriera in grado di impedire la sosta selvaggia a bordo strada e creare un passaggio protetto per i pedoni, ma in previsione ci sono anche un attraversamento pedonale rialzato, con isola spartitraffico tra le due carreggiate, per rallentare la velocità nel punto davanti all’ingresso del centro commerciale e delle fermate degli autobus.

L’obiettivo è garantire più sicurezza nel tratto della Sp 2 che passa davanti alle Torri Bianche , in particolare sul lato del negozio Euronics, dove da anni vengono segnalati rischi di incidenti e pericoli per chi attraversa la strada a causa di una serie di cattive abitudini di molti automobilisti. Sono numerosi coloro che parcheggiano a bordo strada, nonostante l’ampia disponibilità di posti regolari attorno al centro commerciale e negli autosilo.

A questo si aggiungono i casi di coloro che, ripartiti dalla sosta, fanno inversione a “U” nonostante strisce continue o divieti. Ma proprio a metà del rettilineo tra la rotonda per l’Energy Park e gli svincoli della tangenziale c’è l’attraversamento pedonale tra l’ingresso del centro commerciale e le pensiline degli autobus.

Tra sosta selvaggia, manovre azzardate e velocità elevata il tratto della Sp2 davanti alle Torri Bianche rientra dalla fine del 2016 nell’elenco delle 5 strade più pericolose di Vimercate, secondo una relazione presentata in Consiglio comunale e consegnata al sindaco per sollecitare interventi. Ed era almeno da un paio d’anni, da quando a inizio 2016 quel tratto di “provinciale” è passato sotto la competenza del Comune e non più della Provincia, che a Palazzo Trotti è allo studio la soluzione migliore per ridare ordine alla zona e, allo stesso tempo, è in corso la ricerca di soldi per far eseguire gli interventi di dissuasione della sosta selvaggia e rallentamento della velocità.

Almeno per quanto riguarda il primo problema, ci sono i 25mila euro con cui a breve si farà installare sul ciglio della carreggiata un guard rail che impedisca la sosta delle auto e allo stesso tempo crei una protezione per i pedoni che camminano a bordo strada.

Il progetto di Palazzo Trotti prevede anche una fase successiva con un attraversamento pedonale rialzato, con isola spartitraffico tra le due carreggiate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA