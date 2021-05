La via del Salaino di Vimercate (Foto by Michele Boni)

Vimercate: allagamenti di via del Salaino, incontro pubblico della consulta sul progetto di BrianzAcque Sabato 22 maggio alle 15 un incontro pubblico per visionare il progetto di regimazione delle acque meteoriche. Saranno presenti, a illustrare i dettagli dell’intervento, gli amministratori comunali e i tecnici di BrianzAcque.

La Consulta di Oreno ha organizzato per sabato 22 maggio alle 15 un incontro pubblico per visionare il progetto di regimazione delle acque meteoriche in via del Salaino. Saranno presenti, a illustrare i dettagli dell’intervento, gli amministratori comunali e i tecnici di BrianzAcque. Infatti, da ormai numerosi anni, la strada che collega la Sp45 all’altezza della azienda Pagani con il centro della frazione vimercatese, finisce molto spesso sott’acqua a fronte delle forti piogge allagando tutta la carreggiata e rendendola impraticabile ai veicoli.

Sostanzialmente capita che l’acqua che si accumula nei campi laterali alla via del Salaino tracimi sull’asfalto, un problema annoso che BrianzAcque cercherà di sistemare investendo centinaia e centinaia di migliaia di euro. Questo tipo di intervento era già stato preannunciato nelle scorse settimane dall’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Calloni. I costi dell’operazione sono tutti in carico al gestore del servizio idrico brianzolo guidato dal presidente Enrico Boerci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA