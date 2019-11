Vimercate: al via l’“Ospedale in musica” con il Civico corpo cittadino. E nella hall c’è un pianoforte Novità musicali all’ospedale di Vimercate: al via il progetto “Ospedale in Musica” che ogni giovedì dal 7 novembre fino a giugno porterà nei reparti i musicisti del Civico Corpo Musicale. E poi c’è un pianoforte nella hall per chiunque voglia suonarlo.

La musica entra nell’ospedale di Vimercate: con un pianoforte nella hall disponibile per chiunque voglia suonarlo e con concerti in tutti i reparti grazie alla nuova collaborazione con il Civico Corpo Musicale cittadino.

È al via infatti il progetto “Ospedale in Musica” grazie al quale ogni primo giovedì del mese, a partire dal 7 novembre e fino a giugno, maestri e musicisti del Corpo vimercatese saranno ospiti in ospedale. Si esibiranno di volta in volta in diversi reparti per intrattenere i pazienti e i loro familiari e rendere meno pesante la degenza.

Primo appuntamento giovedì 7 novembre alle 15.30, nel reparto del Petalo Bucaneve, al secondo piano, nello spazio soggiorno dell’area che ospita l’Oncologia Medica, le Cure Palliative, la Terapia del Dolore, la Riabilitazione. A suonare i clarinettisti Gabriella Molgora e Dario Passoni con musiche di Duke Ellington e Wolfgang Amadeus Mozart.

“L’iniziativa - spiega il direttore generale dell’Asst Nunzio Del Sorbo – è parte integrante dei progetti di umanizzazione dell’ospedale. L’obiettivo è creare occasioni nel corso delle quali il peso della malattia e dell’ospedalizzazione possa essere messo, almeno momentaneamente, fra parentesi”.

Il corpo musicale ha al suo attivo una scuola di musica con 400 allievi e 32 maestri diplomati, una banda con 53 musicisti e una banda giovanile.

L’altra novità è rappresentata dal pianoforte che è stato posizionato nell’atrio, vicino alle scale mobili che portano all’area degli ambulatori. Conservato in buono stato nell’ospeale vecchio, sarà a disposizione di chiunque voglia suonarlo, magari in attesa di essere chiamato agli sportelli Cup.

