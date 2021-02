Vimercate: addio Felice Brambilla, 60 anni di musica nel Civico corpo Il Civico corpo musicale di Vimercate dice addio a Felice Brambilla, storico componente della banda: ne ha fatto parte per 60 anni.

Vimercate dice addio a Felice Brambilla. L’84enne e vimercatese doc è stato una colonna per oltre 60 anni del Civico corpo musicale della città, dove suonava il bombardino ovvero una particolare tromba. Attualmente in pensione aveva lavorato per tanti anni come operaio alla Breda di Sesto San Giovanni. Ad annunciare la sua scomparsa martedì 16 febbraio scorso è stata la stessa banda musicale in un post su Facebook.

«Ci ha lasciato Felice Brambilla, una delle colonne portanti della banda di Vimercate. Felice era sempre presente a tutte le prove, i servizi e i concerti, ed è stato così per oltre 60 anni. La sua costanza era esempio e monito per tutti i musicisti: vedere il suo bombardino in sfilata rassicurava tutti – ha fatto sapere l’associazione musicale vimercatese -. Lo ricordiamo con questa foto del 2017 quando, tutti insieme, abbiamo festeggiato i suoi 60 anni di attività in Banda. Il Civico Corpo Musicale di Vimercate porge le più sentite condoglianze ai familiari».

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Francesco Sartini nel consueto videomessaggio settimanale di aggiornamento sulla situazone pandemica in città. Brambilla raggiunge così la moglie Bambina scomparsa qualche anno fa e lascia i quattro figli nati dalla propria unione. I funerali si sono svolti mercoledì 17 febbraio nella chiesa parrocchiale di San Michele a Oreno, dove per l’occasione è stato suonato il “Silenzio”.

