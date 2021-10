Vimercate: addio a Gaetano Giambelli, presidente storico della bocciofila Colpito da un malore domenica mattina è deceduto all’ospedale di Vimercate, aveva 74 anni. Tanti i messaggi di cordoglio per il 74enne: oltre che dalla “sua” Martiri Vimercatesi anche dalla sezione di Monza della Federbocce.

Gli Amici delle bocce di Vimercate e della bocciofila Martiri Vimercatesi perdono il loro storico presidente, consigliere e giocatore Gaetano Giambelli, per tutti detto Nino. L’uomo, 74 anni, si è spento all’improvviso a causa di un malore, domenica mattina 24 ottobre, mentre prendeva il tradizionale aperitivo all’Harry’s Bar in via Santa Marta, nei pressi della chiesa principale di Vimercate.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati tempestivamente sul posto. I sanitari hanno provato con il massaggio cardiaco a far rinvenire il pensionato privo di sensi, prima della corsa disperata in codice rosso all’ospedale, dove in serata è stato dichiarato il decesso. Vimercatese doc, per anni aveva lavorato alla St di Agrate prima di andare in pensione e aveva sempre coltivato la sua passione per le bocce.

Tanti i messaggi di cordoglio per il 74enne che lascia la moglie Maria Pia e le figlie Alessandra ed Eleonora.

«Nino ti ricorderemo come presidente, giocatore e consigliere degli Amici delle bocce. Ora gioca la tua partita più importante» ha commentato il presidente attuale del sodalizio Fulvio Tiraboschi attraverso i social network.

Mentre la sezione di Monza della Federbocce ha fatto sapere attraverso il suo internet che «Ci sono notizie che non vorremmo mai sentire. E quando ci arrivano crediamo, o forse speriamo, sempre che non siano vere. Poi però arriva la conferma e con essa sale in noi lo sgomento, la tristezza, l’incredulità per qualcosa che non avremmo mai voluto succedesse. Così è stato oggi quando, con la voce rotta dall’emozione, un carissimo amico ci ha annunciato l’improvvisa scomparsa di Gaetano Giambelli. Come delegazione di Monza esprimiamo tutto il nostro cordoglio alla famiglia e alla Bocciofila Martiri per l’inconsolabile perdita del caro Gaetano».

Funerali mercoledì 27 ottobre alle 15 nel santuario della Beata Vergine.

