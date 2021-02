Vimercate: il nuovo ecografo per l’ospedale di Vimercate in pediatria

Vimercate: Abio dona un nuovo ecografo alla pediatria dell’ospedale Un ecografo speciale, in grado di fornire analisi anche a distanza: è quello donato dall’associazione Abio al reparto di pediatria dell’ospedale di Vimercate.

Donato da Abio Brianza all’Asst Brianza un nuovo ecografo con un apparato e un software di ultima generazione. Il macchinario acquistato dall’Associazione per il bambino in ospedale è stato destinato alla struttura di pediatria di Vimercate, diretta da Marco Sala.

L’apparecchiatura, che consente di migliorare notevolmente la pratica clinica neonatologica e pediatrica, è dotata di quattro sonde in grado di garantire l’uso su numerosi distretti corporei, con sistemi di assistenza computerizzati che permettono di facilitare il lavoro dell’operatore e la corretta acquisizione delle immagini. «Immagini – spiega Sala - che possono essere trasmesse in tempo reale ad altra postazione, all’interno ed all’esterno della struttura ospedaliera, permettendo il consulto con esperti, anche a distanza, in caso di necessità». Fin da ora, in neonatologia, le ecografie cerebrali transfontanellari, le ecografie polmonari e le eco-cardiografie potranno essere eseguite direttamente dal personale della pediatria, riducendo i tempi di attesa e di degenza.

Sulla base dei dati storici di attività sono stimati in circa 250 i pazienti che, nel corso di un anno, potranno usufruire di tali indagini diagnostiche: per un terzo di essi sono previsti controlli ambulatoriali successivi alla degenza. Anche per il bambino più grande è in avviamento un servizio di ecocardiografia, visto che una pediatra della struttura di Vimercate ha competenze specialistiche sulle ecografie cardiache.

«Sarà così possibile – ha detto Sala - rispondere alle esigenze del territorio vimercatese nonché dei pazienti provenienti dai presidi di Carate ed eventualmente di Desio, con l’intento di mantenere in monitoraggio i bambini vicino a casa ed inviare ai servizi di Cardiologia pediatrica più avanzati solo i pazienti più complessi». In occasione della presentazione della nuova tecnologia ecografica, giovedì 18 febbraio, erano presenti in ospedale Susanna Bocceda, presidente di Abio Brianza, e Nunzio Del Sorbo, direttore generale dell’Asst.

