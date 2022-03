Vimercate: 50 nuovi cestini, i primi installati in parchi e giardini pubblici La prima tranche di 15, per quattro tipologie di rifiuti (multipak, carta, indifferenziato e vetro) saranno collocati nelle aree verdi cittadine.

È cominciata da martedì 1° marzo l’operazione cestini a Vimercate. La prima tranche di 15 bidoni sui 50 acquistati dall’amministrazione verrà posizionata nei vari parchi e giardini della città. I 15 nuovi contenitori saranno divisi secondo quattro tipologie di rifiuti: multipak, carta, indifferenziato e vetro e saranno collocati nelle aree verdi. Si tratta di contenitori facilmente gestibili per le operazioni di svuotamento.

Vimercate nuovi cestini

Ad essere interessati sono i parchi comunali, sia con la sostituzione degli attuali cestini sia con un contestuale potenziamento della rete esistente.



I cestini saranno collocati alla biblioteca via Battisti, al Parco Trotti ingresso via Vittorio Emanuele, al Parco Sottocasa ingresso Terraggio Molgora e ingresso via Galbussera il Parco di Ruginello (vicino alla scuola Collodi), Parco a Tutto Sport di via Chiesa, il Parco di Oreno in via Vanoni, il Parco Gussi in via XXV Aprile e via Mazzini, il Parco Martini di via Brenta, la zona verde di via Fiume, Parco via Donizetti, Parco Villa Volontieri di via Pellico e il Parco di via Roveda.

