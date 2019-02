Villasanta: topo d’appartamento arrestato in flagranza di reato I carabinieri li hanno sorpresi ancora all’interno dell’abitazione e uno di loro non è riuscito a scappare. I militari della stazione di Villasanta hanno arrestato un topo d’appartamento, in via dei Tigli domenica sera.

I carabinieri li hanno sorpresi ancora all’interno dell’abitazione e uno di loro non è riuscito a scappare. I militari della stazione di Villasanta hanno arrestato un topo d’appartamento, in via dei Tigli domenica sera. Decisiva la segnalazione di un residente che, quando ha notato tre uomini introdursi in una casa al piano rialzato in quel momento vuota, non ha perso tempo e ha dato l’allarme. La pattuglia inviata sul posto ha sorpreso i ladri ancora all’interno e sono riusciti a bloccarne uno quando dopo qualche minuto questi hanno tentato la fuga. Nei guai un serbo classe ’93 ufficialmente senza fissa dimora. I tre erano entrati scassinando una tapparella.

Nella direttissima di lunedì mattina, a Monza, il giudice ha confermato l’arresto, il 26enne si trova in carcere.

