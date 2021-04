Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Villasanta Don Eugenio Ceppi (Foto by Michele Boni)

Villasanta: tanti messaggi di cordoglio e lutto cittadino per l’ultimo saluto al prete scout Venerdì 26 in serata veglia di preghiera nella chiesa di Sant’Anastasia, dove, martedì 27 aprile, nel pomeriggio, saranno celebrati i funerali di don Eugenio Ceppi, il sacerdote 98enne fondatore del gruppo scout di Villasanta.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di don Eugenio Ceppi, fondatore degli scout di Villasanta morto sabato. La comunità pastorale, per salutare il sacerdote 98enne, ha in programma lunedì 26 aprile alle 20.30 una veglia di preghiera nella chiesa di Sant’Anastasia, mentre martedì 27 aprile alle 15.30 nella medesima chiesa si terrà il funerale.

Nel frattempo, proprio per martedì, è stato proclamato dall’amministrazione comunale il lutto cittadino. «È disposta negli edifici comunali l’esposizione a mezz’asta della bandiera con lo stemma del Comune; gli esercizi commerciali sono invitati a sospendere l’attività con saracinesche abbassate durante la celebrazione della cerimonia funebre, fissata per le 15.30 nella chiesa di Sant’Anastasia» ha fatto sapere il Comune. Don Eugenio originario di Mariano Comense, ordinato sacerdote nel ’47 ha trascorso tutta la sua vita sacerdotale a Villasanta.

