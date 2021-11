Villasanta sportiva (e benefica) con Donne di corsa e Stravillasanta Tornano in pista gli appassionati in corsa del Gruppo podistico villasantese con Donne di corsa (a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi) e la classica Stravillasanta (alla San Vincenzo). A dicembre l’allenamento di Natale.

Tornano in pista gli appassionati in corsa del Gruppo podistico villasantese, che propongono per le prossime settimane tre differenti iniziative, tra attesi ritorni e novità.

La prima novità è l’edizione d’esordio di Donne in corsa, un’iniziativa pensata per le donne di ogni età, in programma il 13 novembre, con partenza fissata alle 10. All’iniziativa parteciperà il Racing team al femminile di Affari & sport, partner dell’evento. Una novità pensata per le donne, a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e con la presenza delle Pink ambassador di Monza.

Il ritorno atteso è la StraVillasanta, giunta alla diciannovesima edizione, che si disputa il 21 novembre. La corsa su strada non competitiva quest’anno sarà aperta agli atleti amatoriali dai 12 anni in su. I partecipanti dovranno infatti esibire il Green pass. Sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina alla partenza e all’arrivo del percorso, e per il ristoro gli organizzatori hanno pensato a monoporzioni incartate.

«Il resto si svolgerà come sempre e davvero non vedevamo l’ora di tornare a correre tutti insieme», commenta Elio Riboldi, presidente del Gruppo podistico villasantese.

Invariata è anche la finalità solidale della manifestazione. Ancora una volta, come accade da sette anni, il ricavato dell’evento sarà devoluto alla San Vincenzo di Villasanta. La partenza è fissata per le 9.30 da piazza Martiri dove arriverà anche il gruppo alla fine del percorso di 10 chilometri che si snoderanno principalmente all’interno del parco.

Entro il 17 novembre sarà possibile iscriversi presso il negozio Affari & sport (costo 8 euro), o sul sito otc-srl.it.

Diciotto i premi in palio per le varie categoria, suddivise nel campionato non competitivo villasantese e il campionato intersociale non competitivo.

Le edizioni pre pandemia avevano registrato cinquecento iscritti. «Contiamo di tornare a quei numeri anche con questa edizione della ripresa. Per tutti noi è una vittoria il solo fatto di poter ricominciare a fare sport all’aperto insieme», ha aggiunto Michele Ceccotti, di Affari & sport.

Il trittico sportivo promosso da Gruppo podistico villasantese si chiude con un altro appuntamento diventato ormai tradizionale: l’allenamento di Natale, in programma per il 18 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA