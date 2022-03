Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta: soccorsi quattro cittadini afghani nascosti in un tir, uno è minorenne Quattro cittadini afghani sono arrivati mercoledì in Brianza, nascosti all’interno di un tir che trasportava pneumatici. I carabinieri li hanno soccorsi a Villasanta con il supporto della polizia locale.

Quattro cittadini afghani sono arrivati mercoledì in Brianza, nascosti all’interno di un tir che trasportava pneumatici. Il mezzo, il cui trasportatore era all’oscuro della presenza dei clandestini, era diretto alla Tagliabue gomme di Villasanta. È lì che sono intervenuti i carabinieri di Arcore, inviati dalla centrale operativa e supportati in un secondo momento dagli agenti della polizia locale di Villasanta. Le procedure di accoglienza sono durate fino a notte.

I quattro afghani sono stati sottoposti sul posto a tampone, che sarebbe risultato negativo. Tre sono stati trasferiti in una struttura d’accoglienza di Monza. Uno, ancora minorenne per pochi giorni, è stato affidato ai servizi sociali di Villasanta. Sarebbero tutti in buone condizioni.

