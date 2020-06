Villasanta, Simone Bonavita nella scuderia di Francesco Totti Simona Bonavita ha 16 anni e gioca nell’Inter ed entrato nella scuderia di un monumento del calcio italiano come Francesco Totti. « Francesco -dice papà Corrado- è una persona umile e simpatica. Lo abbiamo incontrato a Roma.Paragona mio figlio a Tonali ma vedremo col tempo. Ora Simone si allena in casa e nel parco di Monza e non vede l’ora di poter tornare a giocare con i suoi compagni di squadra dell’Inter»

Giocare nell’Inter a 16 anni è già probabilmente un sogno, se poi il tuo procuratore si chiama Francesco Totti che vede in te il futuro Sandro Tonali probabilmente si rischia di volare. Lui però il villasantese Simone Bonavita protagonista di questa bella storia calcistica, sa che la strada è ancora lunga e resta coi piedi ben piantati per terra e a ribadirlo se non dovesse bastare c’è papà Corrado Bonavita che contattato telefonicamente ha raccontato «siamo contentissimi di aver sottoscritto il contratto con Francesco che è una persona umile e simpatica. Proprio mercoledì abbiamo incontrato l’ex capitano giallorosso a Roma».

Il giovanissimo centrocampista nerazzurro, che fa parte del giro della nazionale under 17, ha voluto postare sul proprio profilo Instagram la foto che lo ritrae con Totti e papà Corrado. «Simone non conosceva Totti però quando è arrivata la telefonata dall’entourage dell’ex numero 10 romanista è stato felice – ha proseguito Corrado Bonavita -. Francesco paragona mio figlio a Tonali perché ci sono delle somiglianze nel modo di giocare, ma vedremo col tempo. In questo momento Simone sta continuando comunque ad allenarsi in casa e nel parco di Monza e non vede l’ora di poter tornare a giocare con i suoi compagni di squadra dell’Inter. Allo stesso tempo però deve anche studiare all’istituto tecnico di Concorezzo e rimanere coi piedi per terra».

Il futuro per il villasantese Simone Bonavita è ancora tutto da scrivere, ma il presente è sicuramente positivo per un ragazzo che nel 2015 ha perso il fratello maggiore Elio in un tragico incidente automobilistico in viale Brianza a Monza, mentre insieme alla mamma si recava a disputare una partita di calcio, quando militava nella Dominante. Simone invece ha debuttato nella Cosov di Villasanta e dopo pochi mesi è approdato alle giovanili dell’Inter.

