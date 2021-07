Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta, serata sulla mafia ricordando la “Strage di via D’Amelio” Ha avuto due momenti, un incontro con Ombretta Ingrascì - ricercatrice e docente dell’Università di Milano esperta di mafie - e la proiezione del film documentario “Letizia Battaglia - Shooting the mafia”.

Una serata per approfondire e discutere di mafia e legalità. È quella che si è svolta lunedì 19 luglio, anniversario della “strage di via D’Amelio” (l’attentato mafioso che costò la vita a Paolo Borsellino e a ai cinque agenti della sua scorta), nel cortile di Villa Camperio.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la biblioteca e l’associazione Controluce, si è divisa in due momenti: un incontro con Ombretta Ingrascì - ricercatrice e docente dell’Università di Milano esperta di mafie - e la proiezione del film documentario “Letizia Battaglia - Shooting the mafia”, sulla fotografa che con il suo lavoro ha saputo immortalare e portare agli occhi della nazione la crudeltà e i volti della mafia.

Durante la prima parte dell’incontro, introdotto da Valentina Ragaina dell’associazione culturale Scibilis, Ombretto Ingrascì ha riportato le sue esperienze e i suoi studi sull’argomento approfondendo particolarmente la figura delle “donne di mafia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA