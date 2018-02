Villasanta: ruba una Bmw, lo rintracciano grazie alle telecamere

L’auto rubata in una immagine delle telecamere del Comune (Foto by Michele Boni)

La polizia locale, insieme ai carabinieri, risolve in poco più di un’ora un caso di furto d’auto. È successo martedì mattina verso le 11 in via Confalonieri. Il titolare della pizzeria davanti alla chiesa di Sant’Anastasia ha parcheggiato la sua Bmw X1 in prossimità dell’esercizio e ha iniziato a scaricare della merce. Per qualche minuto la vettura è rimasta ferma e incustodita, con il portellone aperto e le chiavi inserite. In quel momento, un uomo alla guida di un motorino è passato di lì e ha notato la scena. Ha parcheggiato il motorino in piazza Oggioni ed è tornato a piedi verso la Bmw, saltando a bordo e partendo senza nemmeno chiudere il portellone.

Il sistema di videosorveglianza del Comune è stato fondamentale per ricostruire la scena e individuare il motorino. Gli agenti della locale lo hanno piantonato e, un’ora dopo, il malvivente è tornato sul posto per recuperarlo. Vedendo i vigili, lo sconosciuto ha provato a dileguarsi, ma gli agenti lo hanno fermato con il supporto dei carabinieri, intervenuti nel frattempo per condurlo in caserma e identificarlo. La Bmw è stata rintracciata dagli uomini dell’Arma a Carnate dove il ladro l’aveva parcheggiata.

