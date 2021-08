Villasanta quadri rimossi via Confalonieri (Foto by Michele Boni)

Villasanta: rimosse le opere di Galimberti in via Confalonieri. Quelle nuove attese per la patronale Il tempo le aveva deteriorate. Ora verranno utilizzati pannelli metallici sopra i quali saranno applicati i nuovi disegni realizzati con un tablet sul quale un apposito programma fornisce una serie infinita di colori e di forme

È terminata nei giorni scorsi, in via Confalonieri a Villasanta, la rimozione dei pannelli del pittore Carlo Adelio Galimberti, tavole che ritraggono la storia del Comune brianzolo, ormai deteriorate dal tempo. Le nuove opere, in fase di realizzazione con una moderna tecnica pittorica digitale dallo stesso autore, verranno affisse in occasione della festa patronale, a parete riverniciata verso ottobre.

In particolare verranno utilizzati dei pannelli metallici sopra i quali saranno applicati i nuovi disegni realizzati non più con semplici pennelli e tavolozza, ma con l’ausilio di un tablet sul quale un apposito programma fornisce una serie infinita di colori e di forme per comporre dei quadri.

Il progetto, del Comune studiato in collaborazione con Galimberti, prevede anche due eventi pubblici per il mese di settembre: la mostra dei nuovi lavori, dal 25 settembre al 3 ottobre in Villa Camperio e la conferenza di Galimberti sulla “Pittura 4.0”, il 26 settembre, alle 17, in Sala Congressi.

