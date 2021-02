Villasanta: raccolta fondi per un mezzo anfibio per la protezione civile Un mezzo anfibio e super attrezzato utile alla protezione civile: Monza soccorso lancia un appello per raccogliere i fondi necessari.

Il gruppo di protezione civile Monza Soccorso vuole rinnovare il suo parco auto con un furgone 4x4 a trazione integrale e chiede una mano alla comunità. Giovedì mattina, 18 febbraio, il presidente delle tute gialle Feruccio Locati e il coordinatore del gruppo Luca Villa hanno lanciato un appello per chiedere un contributo economico da parte della popolazione perché il mezzo che si vuole acquistare e modificare per interventi acquatici e alluvionali costa complessivamente 82mila euro.

«Abbiamo già avuto il sostegno di alcuni enti e aziende, ma siamo qui per chiedere un ulteriore contributo per realizzare questo progetto» ha detto Locati. A entrare poi nel dettaglio tecnico del nuovo veicolo non solo da acquistare, ma anche da allestire è stato Villa.

«Il veicolo avrà una doppia cabina con sette posti – ha detto il coordinatore delle tute gialle -. Poi sullo chassis lungo 2,80 metri sarò allestito un grande cassone. Sul lato destro ci saranno: 2 saracinesche con vani portattrezzi, gruppo elettrogeno, motoseghe e attrezzature da taglio, una pedana galleggiante. Sul lato sinistro avremo: un portellone unico con apertura a vela, un modulo tenda attrezzato per costituire una centrale operativa mobile, un pianale, una pedana, attrezzatura del soccorso, un Dae (un defibrillatore semiautomatico), un riscaldatore e raffreddatore ad aria. In più posizioneremo un paraurti con verricello, uno snorkel per guadare e posizioneremo sul camion anche una scala che si può estendere fino a 10 metri».

Il mezzo per Monza soccorso

(Foto by Michele Boni)

Chiamarlo solo furgone è riduttivo visto le dotazioni che prevede questo veicolo che verrà consegnato molto probabilmente in primavera. «Dare una mano alla protezione civile vuol dire ragionare a livello sovracomunale – ha aggiunto il sindaco Luca Ornago – perché questo sodalizio in un certo senso appartiene a tutti e soprattutto opera sui nostri territori». A elencare gli interventi delle tute gialle a Villasanta ci ha pensato il comandante della polizia locale Maurizio Carpanelli che ha spiegato come «questi volontari sono intervenuti a rimuovere le piante cadute per la neve, hanno prodotto tantissime mascherine di cui abbiamo usufruito anche noi, sono stati al nostro fianco quando sono ripartii i mercati cittadini. Sono una presenza e un aiuto costante per tutti noi».

Al momento il sodalizio fondato a Monza nel 1995 conta 18 volontari. Come si fa a contribuire per donare denaro alla protezione civile Monza Soccorso? Semplice: basta fare un bonifico intestandolo a Avpc Monza Soccorso con Iban: IT87O0845320400000000931559 Banca di Credito Cooperativo di Milano.

