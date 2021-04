Villasanta, protesta dall’alba di 63 dipendenti della Tagliabue Gomme Si tratta di addetti alla logistica degli pneumatici assunti lo scorso luglio: chiedono all’azienda di continuare a essere rappresentanti dal sindacato Cub Trasporti e Logistica e di rivedere alcuni accordi relativi al loro contratto di lavoro.

Sciopero e protesta ad oltranza davanti alla Tagliabue Gomme di Villasanta. Mercoledì 21 aprile hanno incrociato le braccia 63 dipendenti della fabbrica, addetti alla logistica degli pneumatici, per chiedere di continuare a essere rappresentanti dal sindacato Cub Trasporti e Logistica e rivedere gli accordi.

«Abbiamo lavoratori che si occupano di stoccaggio e distribuzione delle gomme assunti dall’azienda lo scorso luglio ed ora Tagliabue non vuole trattare con la nostra sigla sindacale alcuni aspetti dei contratti in essere, in riferimento a orari di lavoro. mansioni e livelli di retribuzione – dice Francesco D’Errico del Cub -. Continueremo la nostra protesta a oltranza fino a quando la società non ci fornirà una risposta per tornare al tavolo delle trattative con la dirigenza».

Una presa di posizione dura quella del sindacato: «Noi abbiamo dato tempo fino a febbraio per incontrarci e approfondire alcuni argomenti del contratto ma ad oggi non c’è stato nessun vertice – prosegue D’Errico -. Non condividiamo assolutamente questo modo di fare e vogliamo un riscontro da parte della dirigenza». Intanto gli operai si sono accampati con le loro bandiere davanti ai cancelli di via Dante dalle 5.30 del mattino e non intendono fermarsi. Contattata l’azienda, si attende una risposta nel merito.

