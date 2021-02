Villasanta: posate le lastre per la nuova piazza del mercato Dovrebbero concludersi entro la primavera i lavori di pavimentazione di piazza Europa a Villasanta: al termine potrà riaccogliere il mercato settimanale.

È iniziata martedì la posa delle lastre per realizzare la nuova pavimentazione di piazza Europa a Villasanta. Si tratta di un brevetto europeo con uno strato di quarzo puro e parti in materiale di recupero. Spessore totale: 12 centimetri che garantiscono particolare tenuta ai carichi. La zona del portico con l’area verde dedicata al relax, a ridosso di via Manzoni, avrà invece un tipo di pavimentazione diversa per differenziare anche visivamente gli spazi. L’opera ha un costo complessivo di circa un milione di euro e l’intervento secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la primavera, facendo tornare le bancarelle del mercato nel grande spiazzo villasantese il venerdì.

