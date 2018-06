Villasanta: nuovo colpo alla Kuota, razziate otto super bici per 30mila euro La Kuota di Villasanta torna nel mirino dei ladri: tra martedì 12 e mercoledì 13 razziate otto super bici che valgono in totale 30mila euro.

I ladri di biciclette (ad alto contenuto tecnologico) sono tornati in azione in via Mattei. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno nel mirino è finita ancora una volta la Kuota, marchio brianzolo di alto livello, noto nel mondo del ciclismo a livello mondiale e dotato a Villasanta del quartier generale e di uno show room.

Il colpo è stato messo a segno col favore del buio e l’aiuto di un furgone rubato. L’entità del furto è ancora da quantificare con precisione, per ora l’amministratore delegato Maurizio Canzi spiega: «Si tratta di un danno limitato, 8 pezzi, con valore al pubblico di circa 30mila euro». Di certo, riconosce Canzi, hanno avuto un ruolo fondamentale le nuove tecnologie del sistema antifurto potenziato negli anni e basato su fumogeni che si attivano con i sensori dell’allarme. La nebbia in cui avvolgono gli ambienti rende difficoltosa l’azione per i malviventi dei caso che, condizione indispensabile, devono agire in 4-5 minuti al massimo.

LEGGI le bici rubate in vendita online

Nel marzo 2016 il più grosso furto subito dalla Kuota aveva avuto un valore di 300mila euro circa. Sul furgone dei malviventi erano stati caricati decine di gruppi imballati, telai e una ventina di bici di valore. Alcune così di ultima generazione da non essere ancora state immesse sul mercato.

LEGGI il furto del 2016

Nel sacco le bici del team Astana, di cui Kuota è sponsor ufficiale, bici del team Androni (impegnato in quel periodo nella Tirreno- Adriatica), bici crono, bici da triathlon come quella di Daniel Fontana, primo italiano a vincere un IronMan. Un vero disastro commerciale per la Kuota. In quel caso, come in quello dei giorni scorsi, le telecamere avevano ripreso tutto: lo scasso, i pochi minuti di azione, i criminali con i volti coperti e l’abilità dei veri professionisti.

Intanto sul colpo indagano i carabinieri della stazione di Villasanta che hanno acquisito e registrazioni delle telecamere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA