Villasanta, no del centrodestra alla bandiera arcobaleno sul municipio: «È anti costituzionale» Lega e lista civica “Casiraghi Sindaco”: «L’esposizione è fortemente in contrasto con le norme oltre a violare il principio democratico della neutralità delle istituzioni. Siamo pronti a chiedere la rimozione»

Sventola la bandiera arcobaleno fuori dal palazzo comunale di Villasanta e il centrodestra non ci sta. In queste ore la Lega e la lista civica “Casiraghi Sindaco”, citando le norme che regolano l’esposizione di vessilli dagli edifici istituzionali, sono andati all’attacco della scelta fatta dall’amministrazione Ornago.

«Senza giudicare le posizioni personali, è un dato oggettivo che la scelta dell’amministrazione è fortemente in contrasto con le norme oltre a violare il principio democratico della neutralità delle istituzioni – ha detto il centrodestra compatto -. Il nostro gruppo ha già manifestato la contrarietà all’adesione della rete RE.AD.Y e agli eventi Pride che avranno luogo sul nostro territorio. Siamo pronti a chiedere la rimozione della bandiera in oggetto in quanto viola la libertà d’espressione di tutti i cittadini, costituzionalmente garantita dall’articolo 21, oltre a parteggiare solo per una parte di popolazione. Il Comune è di tutti anche di chi non sposa tale causa e per tanto deve restare equo ed imparziale».

