Villasanta, nasconde la cocaina nel clacson dell’auto: arrestato spacciatore Ha visto i militari, si è innervosito e si è fatto beccare. Nella serata di mercoledì i carabinieri della stazione di Villasanta hanno arrestato un giovane del posto, di 26 anni, alla guida della propria autovettura: nel clacson aveva nascosto 200 grammi di cocaina.

Ha visto i militari, si è innervosito e si è fatto beccare. Nella serata di mercoledì, nell’ambito dei quotidiani controlli alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Villasanta hanno controllato in pieno centro un giovane del posto, di 26 anni, alla guida della propria autovettura. Durante il controllo il giovane, un cittadino straniero albanese regolare sul territorio, alla vista degli operanti, ha iniziato ad agitarsi divenendo inspiegabilmente nervoso. I militari hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Le indagini sul mezzo hanno permesso di scoprire 200 grammi di cocaina occultati all’interno del clacson. La droga, già suddivisa in dosi, era verosimilmente destinata alla vendita al dettaglio. A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 13 grammi di marijuana. Il 26enne è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Monza.

