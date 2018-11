Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Villasanta incidente via dei tigli (Foto by Michele Boni)

Villasanta: motociclista frena per evitare un’auto e finisce contro un fuoristrada Ha frenato di colpo e si è ribaltato, finendo contro un’auto in sosta. L’incidente mercoledì poco dopo le 13 a Villasanta. L’uomo in moto, un trentenne, è stato portato al Policlinico di Monza in codice verde.

Un’auto taglia la strada e il motociclista finisce in ospedale. Incidente mercoledì poco dopo le 13 in via dei Tigli a Villasanta.

Secondo una prima ricostruzione una Opel condotta da un 53enne sarebbe uscita dallo stop di via Dei Tigli mentre sopraggiungeva una moto da via Vercesi. Il centauro 30enne per evitare l’impatto avrebbe frenato di colpo ribaltandosi con la moto che è finita contro un fuoristrada parcheggiato poco distante.

Il motociclista è stato trasferito dai sanitari del 118 al Policlinico di Monza in codice verde per accertamenti.

