Villasanta: lettera di insulti all’Associazione Verde onlus A Villasanta è stata recapitata una lettera di insulti ad “Associazione Verde onlus” ,il sodalizio si occupa di trasporti sociali per minori, disabili e anziani. Il presidente: «Chi vuole controllare i nostri bilanci è libero di farlo, non abbiamo nulla da nascondere».

Lettera anonima di insulti contro l’associazione Verde Assistenza Onlus di Villasanta, specializzata nei trasporti sociali per anziani, minori e disabili e che in questo periodo di Coronavirus porta la spesa a casa delle persone in difficoltà. Nella serata di giovedì 14 il presidente del sodalizio Andrea Mandelli ha trovato nella casella della posta dell’associazione una busta con all’interno un foglio che recitava: “Bastardi infami non siete volontari, siete vergognosi dovete chiudere siete dei falliti approfittatori”.

Parole forti che hanno amareggiato Verde Assistenza. Mandelli ha fatto sapere però che «non ci interessa sapere chi sia stato, perché in tutti questi anni abbiamo sempre ricevuto da più parti complimenti per la nostra correttezza nell’agire. In più noi non abbiamo nulla da nascondere. Se qualcuno ha dubbi sui nostri bilanci, che sono annualmente approvati dall’assemblea dei soci, può tranquillamente verificare ogni euro che incassiamo di offerta. Ci sono tutte le ricevute. Siamo tutti volontari, anzi tante volte siamo noi ad anticipare le spese. La lettera l’ho già stracciata e bruciata». Mandelli non sembra voler sporgere denuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA