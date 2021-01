Villasanta: l’Athletic club celebra 50 anni e adotta una aiuola Il regalo di compleanno per il 50 anniversario l’Athletic club di Villasanta lo fa agli altri: la società ha adottato una rotonda di cui, d’ora in poi, si prenderà cura.

I 50 anni dell’Athletic Club di Villasanta fanno abbellire la rotonda di San Fiorano all’incrocio di via Dante, via Sciesa e via Garibaldi. La società di atletica leggera guidata dal presidente Edilio Minetti per il mezzo secolo di vita del sodalizio ha deciso di “adottare” la rotatoria della frazione, dove sono stati installati dei pannelli in alluminio che rappresentano le diverse discipline dell’atletica. L’Athletic dovrà anche occuparsi della manutenzione ordinaria del rondò.

Sabato 30 gennaio in mattinata si è tenuta l’inaugurazione della rinnovata rotonda alla presenza anche del sindaco Luca Ornago e del consigliere delegato allo Sport Lorenzo Galli. «Quest’anno celebriamo 50 anni di attività e devo dire che in tutto questo tempo la società è cresciuta molto con oltre 200 atleti e alcuni ragazzi che sono arrivati pure in nazionale– ha detto il presidente Minetti-. Ci prenderemo cura di questa rotonda in collaborazione con il Comune».

Foto di gruppo alla rotonda Athletic club

(Foto by Michele Boni)

«È un grande piacere per la nostra amministrazione – ha aggiunto Ornago – aver sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Athletic Club che è la prima società sportiva del nostro territorio che si impegna in questo ambito e non possiamo che ringraziarli perché manutenere una rotonda è un piccolo grande gesto che fa bene a tutta la nostra comunità».

