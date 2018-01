Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta: ladri inseguiti dai carabinieri, ferito un 33enne monzese Un monzese di 33 anni che con un complice sembra stesse svaligiando un garage in via Marinetti a Villasanta, è stato ferito da due colpi di pistola esplosi da un carabiniere mentre tentava di fuggire a bordo di un’auto. Il complice è riuscito a scappare.

Con un complice, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio, stava tentando un furto in un box condominiale di via Marinetti, a Villasanta, quando una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, impegnata in un servizio di controllo del territorio, insospettita dal cancello condominiale aperto, li ha intercettati.

Un ladro è riuscito a fuggire, l’altro, un monzese, 33enne, già noto alla giustizia, avrebbe cercato di fuggire con un’auto rischiando di investire i carabinieri che a quel punto avrebbero esplodo dei colpi, due dei quali hanno raggiunto il ladro alle gambe. Ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza è fuori pericolo di vita. È stato tratto in arresto per tentato furto aggravato in abitazione e resistenza.

(Aggiornato alle 9.52)

