VILLASANTA Brianzacque piano interventi. conferenza stampa di presentazione in Comune (Foto by Sarah Valtolina)

Villasanta: la rete idrica e fognaria va sotto i ferri, tutti i progetti fino al 2024 BrianzAcque ha presentato il restyling della rete idrica e fognaria di Villasanta: progetti per quasi un milione e 200mila euro per il 2022 e di altri 6 milioni e 200mila euro per il biennio 2023 – 2024.

BrianzAcque prepara un restyling della rete idrica e fognaria di Villasanta di quasi un milione e 200mila euro per il 2022 e di altri 6 milioni e 200mila euro per il biennio 2023 – 2024. Ad annunciarlo è stato il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci, ospite giovedì 10 marzo in Comune per illustrare il piano degli interventi.

Si inizia già nel secondo trimestre di quest’anno con il potenziamento di un tratto della rete in via Sauro e via Deledda, e la realizzazione di una nuova rete a servizio del pozzo che si trova in via Negri. Il termine dei lavori è previsto per la fine dell’anno, con un quadro economico di spesa di circa 400.770 euro.

Sempre per il 2022 BrianzAcque ha previsto un intervento di risanamento conservativo nelle vie Montegrappa, Manzoni e Baracca. Anche in questo caso il cantiere si dovrebbe chiudere entro il quarto trimestre del 2022. Per questo intervento la previsione di spesa è stata quantificata in poco meno di 790.000 euro.

«Per poter pianificare interventi efficienti programmiamo piani di lavoro in accordo con i Comuni su una distanza di tre o anche cinque anni», ha spiegato Boerci.

E così la presentazione dei lavori già previsti da BrianzAcque per quest’anno sul territorio di Villasanta è stata l’occasione per illustrare il focus anche per il biennio 2023 – 2024. Al centro degli interventi ci sarà la dorsale dell’acquedotto che collega Lesmo a Concorezzo, passando anche per Villasanta. In paese l’avvio dei lavori è previsto per la fine del 2023 con la conclusione del cantiere fissata al terzo trimestre del 2024. Un intervento importante, quantificato in 5 milioni e 460.000 euro.

Il cantiere, che si estenderà per quasi 4 chilometri all’interno di Villasanta, coinvolgerà le vie della Vittoria, Buonarroti, Mosè Bianchi, piazza Sant’Alessandro, via Fieramosca, i campi agricoli, la strada campestre, viale Risorgimento e via San Fiorano.

Sono programmati per il 2024 i lavori per la realizzazione di una nuova rete fognaria a servizio dei residenti delle vie Caravaggio e Strada Vicinale del sole, per un quadro economico di spesa di circa 740.000 euro.

