Villasanta: il parco Rodari chiude due giorni per i lavori della nuova piazza Europa

Il parco Rodari di Villasanta sarà chiuso al pubblico il 16 e 17 marzo, per consentire di effettuare in sicurezza alcune operazioni collegate all’allestimento a verde della nuova aiuola di Piazza Europa. Il progetto per la riqualificazione di piazza Europa ha un valore di circa un milione di euro e interessa un’area di circa 4500 metri quadrati che ha tre vocazioni diverse e coesistenti: area parcheggio, area mercato e sede per grandi eventi.

Da anni, il grande piazzale presenta diverse criticità: pavimentazione in pessime condizioni; radici degli alberi che compromettono il selciato, arredi inesistenti; illuminazione non più a norma; mancanza di spazi coperti; servizi igienici sottodimensionati; poca funzionalità dei servizi al mercato. Settimana dopo settimana il grande spiazzo sta prendendo una nuova forma.

