Villasanta: il ladro trova nell’auto delle armi, si spaventa e le restituisce al proprietario (entrambi denunciati) Un 52enne del milanese ha trafugato la Range di un imprenditore villasantese ma all’interno ha trovato due pistole e munizioni regolarmente detenute: le ha quindi fatte ritrovare al proprietario che le ha riprese senza avvisare i carabinieri.

Gli ruba l’auto, dentro trova delle armi, si spaventa e le restituisce al proprietario. È accaduto a Villasanta dove i carabinieri della locale Stazione dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 52enne del milanese per il furto della vettura, una Range Rover, avvenuto a febbraio, e anche il proprietario. Le indagini sono state avviate dopo che quest’ultimo, un imprenditore villasantese, aveva presentato denuncia indicando che nella vettura c’erano anche due pistole e munizioni, regolarmente detenute.

Per far luce sull’episodio i militari hanno analizzato i circuiti di videosorveglianza della città, incrociando i movimenti della Range Rover fino a tracciare l’identikit di un individuo sospetto: ipotesi confermate quando, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno trovato gli indumenti verosimilmente utilizzati durante il furto e una notevole somma di denaro contante. Convocato in caserma, alla presenza del suo legale il 52enne avrebbe ammesso si essere l’autore del furto dicendo anche dove fosse custodita la vettura, successivamente recuperata. Ha anche aggiunto di essersi spaventato dopo aver visto le armi nell’auto e di aver contattato il proprietario per fargliele rinvenire in un luogo concordato.

L’imprenditore proprietario dell’auto, a sua volta convocato dai militari, inizialmente avrebbe negato, poi ha ammesso di essere stato contattato dal presunto ladro e di essere tornato in possesso delle armi che aveva portato in una seconda abitazione, a Villasanta, dove sono state poi rinvenute dai carabinieri. A sua volta à stato dunque denunciato. Altre armi, regolarmente detenute, sono state ritirate in via cautelare dai carabinieri.

