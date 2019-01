Villasanta: fermati con 50 grammi di cocaina, due arresti Due arresti per droga lunedì sera a Villasanta: trentenni di origine nordafricana trovati in possesso di cinquanta grammi di cocaina del valore di circa 2.500 euro.

Arresto per droga a Villasanta: lunedì sera i carabinieri della stazione locale hanno fatto scattare le manette ai polsi di due nordafricani. I due soggetti, entrambi sotto i 30 anni, sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina in tutto. I militari hanno messo sotto sequestro sia lo stupefacente che i contanti trovati in possesso dei due pusher: diverse centinaia di euro ritenute provento dell’attività di spaccio. La scorta di coca avrebbe fruttato al dettaglio circa 2500 euro: un bel gruzzolo per due soggetti che risultano essere disoccupati.

