Villasanta: ferito a un braccio in un’azienda alimentare, sul posto anche i vigili del fuoco

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di martedì 13 novembre alla Alimeco di Villasanta, azienda specializzata nella lavorazione di prosciutti con sede in via San Fiorano.

Per cause in via di accertamento un addetto 33enne è rimasto ferito a un braccio, attorno alle 11.30. Immediato l’allarme. Sul posto sono giunti, in codice rosso, un’ambulanza e un’automedica oltre che i vigili del fuoco di Monza, una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale.

Fortunamente il codice di allarme è stato poi derubricato a giallo e dopo un’ora l’uomo è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza non in pericolo di vita.

