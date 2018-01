Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta e Lissone, i magi protagonisti della festa dell’Epifania Non solo Befane. Anzia, soprattutto Magi. Nonostante il cattivo tempo, non favorevole alle sfilate, i Magi sono stati protagonisti dell’Epifania a che a Villasanta e Lissone

Sono loro i grandi protagonisti dell’Epifania. I magi non dappertutto hanno potuto sfilare visto il maltempo ma si sono fatti vedere nelle chiese, nei luoghi chiusi per ricordare la loro visita di oltre duemila anni or sono a Gesù nascente.

Un’altra immagine del corteo dei Magi a VillasantaFoto Fabrizio Radaelli

Ecco a Villasanta, in uno dei più apprezzati cortei della Brianza, ma anche a Lissone, che oltre a partecipare alla Messa celebrata da don Matteo in Prepositurale hanno ricevuto anche gli auguri del sindaco Concetta Monguzzi in Comune

