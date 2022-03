Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta: donna investita da un suv senza nessuno a bordo in un cortile, aperta un’inchiesta La donna investita nella mattina di mercoledì a Villasanta è rimasta ferita nel cortile di un’officina: colpita da una suv che era parcheggiato e senza nessuno a bordo. Aperta una inchiesta per chiarire le cause, la donna è in prognosi riservata.

È stata aperta un’inchiesta in seguito all’incidente successo a una donna di 63 anni, investita il 2 marzo da un Suv verso le 8.30 in via dei Mille a Villasanta.

La signora si trovava all’interno di un’area privata, nel cortile di un’officina meccanica. Per motivi ancora da accertare un Suv l’ha colpita alle spalle, senza che potesse accorgersi del mezzo in movimento.

Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato lo spostamento del veicolo che era fermo e senza conducente, parcheggiato su una piccola pendenza, all’interno del cortile dell’officina. I presenti hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza subito dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica, la Polizia locale di Villasanta, i Vigili del fuoco di Monza. Questi ultimi hanno dovuto sollevare l’auto per consentire ai sanitari di sfilare in sicurezza la donna, che era rimasta incastrata sotto il mezzo.

La sessantenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Non dovrebbe essere in pericolo di vita secondo quanto riferisce la Polizia locale, ma resta comunque in gravi condizione a causa del politrauma riportato durante l’impatto con l’auto.

I primi rilievi sono stati condotti proprio dagli agenti della Locale. Ora si dovrà attendere la prognosi dei sanitari ma anche la perizia che verrà effettuata sul mezzo che è stato messo sotto sequestro.

Dopo i primi rilievi le indagini continueranno ad essere condotte dal comando della Polizia locale di Villasanta: «Invieremo tutti i riscontri in Procura e rimarremo in attesa delle indicazioni del pm incaricato del caso», precisa il comandante Maurizio Carpanelli.

