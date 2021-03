Villasanta dedica una stele alle sue 32 vittime per il Covid Collocata nel cimitero comunale: «Esprime vicinanza ai familiari che non hanno potuto abbracciare i loro cari per un’ultima volta» dice l’amministrazione comunale. Il 18 marzo sarò la giornata dedicata alle vittime del virus in città.

Villasanta non dimentica chi ha perso la vita a causa del Coronavirus e dedica ai 32 cittadini scomparsi a causa del virus un monumento. «La stele collocata in questi giorni al cimitero comunale ricorda le vittime villasantesi del Covid-19 ed esprime vicinanza ai familiari che non hanno potuto abbracciare i loro cari per un’ultima volta. Il 18 marzo una breve cerimonia con le autorità civili, militari e religiose celebrerà la giornata dedicata alle vittime del Covid» ha fatto sapere l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Ornago.

Tra l’altro questa iniziativa nasce da un ordine del giorno presentato dai leghisti Federico Cilfone e Antonio Cambiaghi e votato all’unanimità qualche mese fa in consiglio comunale da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione.

