Villasanta: da luglio via ai lavori di asfaltatura, ecco dove e come Da luglio asfaltature per le strade di Villasanta: ecco dove, interventi in particolare sul sottopasso di via Raffaello Sanzio.

Le strade di Villasanta si rifanno il look o meglio l’asfalto. «In luglio partiranno le asfaltature in via Sanzio, nel tratto compreso tra la rotonda di via Veneto e la rotonda di via Dante sistemando tutto il sottopasso – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gabriella Garatti –. Faremo anche delle asfaltature notturne per quanto concerne via De Amicis e via Leonardo Da Vinci per non impattare sul traffico viabilistico nel giro di 3 o 4 giorni».

A queste centinaia di migliaia di euro si aggiungono altri 265mila euro per il progetto di riqualificazione di via Cellini fino a via Sanzio.

«Quest’ultima opera è finanziata in parte anche con 42mila euro del bando regionale Attractive – dice il vicesindaco –. Per non perdere queste risorse del Pirellone dovremo effettuare i lavori entro il 2021».

L’intervento in progetto prevede di modificare la conformazione della via, nel tratto compreso tra via Petrarca e via Sanzio e si pone come completamento del precedente intervento di riqualificazione della vicina via Petrarca e del tratto della stessa via Cellini compreso tra via Garibaldi e via Petrarca.

Il progetto prevede che, nel primo tratto, da via Petrarca fino allo slargo in cui attualmente si trova la rotatoria si mantenga la conformazione esistente, allargando il marciapiedi che si trova lungo il sedime ferroviario per renderlo una pista ciclopedonale e realizzando un nuovo marciapiedi su un tratto del lato opposto, dove attualmente si trova una banchina sterrata, in modo da rendere più sicuro l’accesso agli stabilimenti che si trovano su quel lato della strada. Per quanto riguarda il secondo tratto, dallo slargo della rotatoria fino a via Sanzio, si provvederà ad allargare il marciapiedi (attualmente di 1,5 m di larghezza) per renderlo una pista ciclopedonale, si modificherà la conformazione di due aiuole spartitraffico in modo da rendere più naturale lo scorrere del traffico nelle corsie deputate e si ricaverà una serie di parcheggi disposti a lisca di pesce, con sul lato adiacente a via Matteotti.

Lo slargo che unisce i due tratti appena descritti, invece, sarà oggetto di una complessiva riconfigurazione. Saranno eliminate la rotatoria e le aiuole spartitraffico esistenti. Le corsie di marcia dei due tratti saranno raccordate tra loro per mezzo di una curva. Saranno realizzati due nuovi attraversamenti pedonali rialzati in asfalto stampato.

«Via Cellini è importante – conclude Garatti – perché costeggia la stazione e conduce alla zona industriale di San Fiorano. Sicuramente ha bisogno di un restyling soprattutto per eliminare le buche dal manto stradale».

Sotto il manto saranno posati tre tubi, dedicati rispettivamente due come predisposizione per la successiva stesa dei cavi in fibra ottica e uno riservato alla Polizia Locale per la realizzazione di postazioni di videosorveglianza.

