Villasanta contro la violenza sulla donne: le foto di Ib Ross Rossi in mostra nelle vetrine del centro Una mostra urbana a Villasanta in occasione del 25 novembre contro la violenza sulle donne: le foto di Ib Ross Rossi nelle vetrine del centro. Gli altri eventi intorno alla giornata internazionale.

Il Comune di Villasanta si schiera contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata mondiale del prossimo 25 novembre l’amministrazione comunale promuove un calendario di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere.

Si inizia giovedì 18 novembre, con l’apertura della mostra “Fiera”, progetto dell’artista IB Ross Rossi. Si tratta di una mostra diffusa. Le fotografie dell’autrice resteranno esposte nelle vetrine dei negozi del centro, fino al 26 novembre. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 20 novembre, alle 16.30, in Villa Camperio.

Il progetto artistico è stato accolto con favore dai commercianti, che si sono offerti di fare da galleria urbana alla mostra, realizzata in collaborazione con Cadom. Al progetto hanno partecipato anche la cooperativa il Melograno, l’associazione Mi Diras Nur, la rete Artemide e la rete Ready.

Il programma di eventi continua con lo spettacolo “Le Guglielmite. Storia di un’eresia femminista”, in scena alle 20.30 al cineteatro Astrolabio di via Mameli. Si tratta di uno spettacolo scritto e diretto da Dimitri Patrizi, con le musiche e coreografie di Giovanna Gagliardini. A dare corpo alla pièce sarà la Compagnia del Saramita (ingresso libero con obbligo di Green pass). Per informazioni e prenotazioni: 039 23754237.

Domenica 28 novembre dalle 9 alle 19, Villa Camperio farà da cornice al Mosaico di coperte realizzato dalle donne del Cadom. In mostra ci saranno le coperte create dalle volontarie su tutto il territorio: 350 pezzi colorati, per i quali sarà possibile fare un’offerta libera. I fondi raccolti serviranno a sostenere le attività del centro antiviolenza.

L’amministrazione comunale di Villasanta aderisce inoltre alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione dal titolo 155#nonseidasola. Il medesimo logo comparirà anche su tutti i pettorali dei partecipanti alla StraVillasanta, che partirà domenica 21 novembre.

Inoltre è stata promossa anche una campagna di manifesti con una vignetta dell’illustratrice Anarkikka, contro la violenza sulle donne.

«Le iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alle Politiche di genere nascono dalla collaborazione con una rete di istituzioni e con associazioni del territorio, e dalla volontà di mantenere alta l’attenzione alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne – ha commentato l’assessore Laura Varisco - ma soprattutto si vuole far riflettere sulle azioni necessarie per cambiare la cultura alla base della violenza sulle donne».

