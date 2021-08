Villasanta, concluse le asfaltature: resta solamente da terminare via Sanzio Finiti i lavori in via Leonardo da Vinci, nella seconda metà di agosto gli interventi rimanenti. E a breve dovrebbe partire anche l’asfaltatura di via Cellini nei pressi della stazione ferroviaria

Terminata la manutenzione notturna di via Leonardo da Vinci a Villasanta, mentre per via Sanzio bisognerà attendere la seconda metà di agosto. I lavori di asfaltatura e finitura della via Da Vinci (tratto tra la rotonda di via Volta e quella di via Segantini) iniziati nella notte del 5 agosto, non hanno potuto essere portati a termine causa rottura della macchina finitrice: e quindi si è dovuto attendere la scorsa notte del 6 agosto per concludere l’opera di sistemazione della carreggiata. I lavori sulla via Sanzio sono rinviati alla penultima settimana di agosto. A breve dovrebbe partire anche l’asfaltatura di via Cellini nei pressi della stazione ferroviaria. Il progetto prevede una riqualificazione globale e la rimodulazione della conformazione della via nel tratto tra via Petrarca e via Sanzio. Il primo tratto era stato riqualificato tra il 2019 e il 2020 in concomitanza con la realizzazione della ciclopedonale tra la stazione ferroviaria e via Dante. Questo secondo segmento di via Cellini che si allaccia a via Sanzio verrà ridisegnato. Fino alla piccola rotonda, l’attuale marciapiede sarà allargato e adeguato a pista ciclabile, mentre sul lato opposto verrà realizzato il nuovo marciapiede. Nel tratto finale, il marciapiede diventerà una ciclopedonale e sul lato di via Matteotti saranno ricavati posti auto a spina di pesce. Previsti infine modifiche alle aiuole spartitraffico e il rifacimento completo dell’asfalto. L’intervento richiederà una spesa di 260mila euro circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA