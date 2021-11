Villasanta: alunni della primaria al freddo per due settimane A Villasanta gli alunni del terzo piano della scuola primaria Villa sono rimasti per quindici giorni senza riscaldamento: nei giorni scorsi ripristinato l’impianto.

Due settimane con i caloriferi spenti per gli alunni del terzo piano della scuola primaria Villa a Villasanta. A denunciare quanto successo sono stati alcuni genitori, allarmato dopo aver visto i loro figli raffreddati dopo essere tornati da scuola.

Il problema ha riguardato solo le aule al terzo piano della struttura. Qui i termosifoni non sono mai entrati in funzione da quando, lo scorso 15 ottobre, è stato acceso l’impianto di riscaldamento. «L’ultimo giorno di scuola prima del ponte del primo novembre mia figlia è tornata a casa raffreddata e completamente afona – racconta la mamma di un’alunna -. Abbiamo cercato di avere informazioni dai rappresentanti di classe ma non abbiamo ottenuto nulla. Nessun avviso nemmeno dalle insegnanti. Ho chiamato la segreteria della scuola per avere qualche notizia in più e ho chiesto di parlare con la dirigente perché nessuno ci aveva informato di questo problema. Se ci avessero avvisati per tempo – continua la mamma – avremmo potuto coprire di più i bambini, magari con un maglione in più, anche perché bisogna considerare che le norme anti Covid prevedono che le finestre vengano tenute aperte spesso anche in questa stagione. La cosa che più ci ha fatto arrabbiare – conclude il genitore – non è tanto il disservizio, perché sono cose che possono capitare, ma l’assoluta mancanza di informazioni da parte della scuola, noi famiglie non siamo proprio state considerate».

I tecnici del Comune sono intervenuti più volta nei giorni scorsi. Mercoledì 3 novembre il riscaldamento è stato ripristinato nelle classi della parte ovest, mentre per quelle che si trovano nella zona est della struttura si è dovuto attendere giovedì 4 novembre, quando è stata lo stesso assessore ai Lavori pubblici, Gabriella Garatti, a confermare il completo ripristino dell’impianto di riscaldamento in tutte le classi del terzo piano.

«Ora il riscaldamento funziona in tutte le aule. Monitoreremo il corretto funzionamento dell’impianto anche nei prossimi giorni. Per risolvere il problema si dovrebbe sostituire la caldaia della scuola Villa che è ormai vecchia, ma interventi così complessi all’interno delle scuole possono essere fatti solo durante le vacanze estive, tra luglio e agosto. Per questo è difficile riuscire a pianificarli. L’amministrazione ha già messo a bilancio il rifacimento delle centrali termiche nelle scuole di Villasanta nel piano delle opere triennali. In questo momento però è tutto fermo», conclude l’assessore.

I genitori hanno denunciato anche infiltrazioni di acqua all’interno di un’aula sempre del terzo piano. «Non ho avuto alcuna segnalazione dalla scuola. Purtroppo anche gli infissi sono vecchi, capita che l’acqua entri durante le giornate di pioggia», ha replicato Garatti.

