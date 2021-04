Villasanta: addio a don Eugenio Ceppi, il sacerdote degli scout Villasanta ha detto addio, sabato 24 aprile, a don Eugenio Ceppi, il sacerdote degli scout.

Villasanta perde don Eugenio Ceppi, il prete degli scout. Sabato 24 aprile si è spento a 98 anni il sacerdote arrivato in paese nel lontano 1947 appena ordinato sacerdote e che nel 1950 ha fondato il gruppo degli scout villasantesi che conta ancora oggi 120 componenti. Originario di Mariano Comense, don Eugenio ha vissuto per più di 70 anni prima nella parrocchia di Sant’Anastasia, poi negli ultimi tempi nella casa di riposo Villa San Clemente. A comunicare la morte dell’anziano sacerdote ci ha pensato la comunità pastorale Madonna dell’Aiuto attraverso il profilo Facebook degli oratori. «Il nostro caro don Eugenio Ceppi questa sera è andato incontro al Signore che ha amato e servito per tutta la sua vita! Lo accompagniamo con la preghiera e gli domandiamo di continuare a intercedere per noi presso il Padre!» ha fatto sapere la comunità.

Il nostro caro don Eugenio Ceppi questa sera è andato incontro al Signore che ha amato e servito per tutta la sua vita!... Pubblicato da Oratori di Villasanta su Sabato 24 aprile 2021

Nel mese di dicembre aveva festeggiato il 98esimo compleanno via Zoom con i suoi scout di una volta tra cui l’ex sindaco Enrico Fontana che aveva raccontato di come «se oggi c’è un gruppo scout forte composto da 120 persone che continua la sua missione di essere sempre al servizio della comunità lo dobbiamo a don Eugenio. Io ero poco più che un bambino quando il don fondò nel 1950 il nostro gruppo e ai tempi ci radunavamo nella sala sotto la chiesa parrocchiale insieme a un’altra importante figura di riferimento come Beniamino Casati. Il legame con don Eugenio soprattutto per noi che siamo cresciuti con lui è rimasto sempre forte anzi col passare del tempo è diventato ancora più stretto».

L’attuale sindaco Luca Ornago una volta appresa la notizia ha dichiarato attraverso Facebook: «Ciao don Eugenio. La nostra comunità si unisca nel dolore e nella preghiera». E tutta l’amministrazione comunale ha voluto partecipare al lutto per la perdita del sacerdote con un messaggio sui social: «A lui va il ringraziamento per la sua opera e per una vita intera dedicata alla comunità di Villasanta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA