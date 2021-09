Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Villasanta Aurelio Giussani caposquadra operai comune (Foto by Michele Boni)

Villasanta: addio a 60 anni al monzese Aurelio Giussani, caposquadra degli operai comunali L’ha comunicato l’amministrazione comunale. «Giussani, residente a Monza, è stato un punto di riferimento sul territorio, un volto noto tra i cittadini e un collega apprezzato e benvoluto». I funerali martedì 21 settembre a Cederna.

Villasanta e il Comune perdono Aurelio Giussani capo squadra degli operai del municipio. A dare la notizia è stata l’amministrazione comunale.

«Siamo in lutto. Ci ha lasciati venerdì 17 settembre Aurelio Giussani, 60 anni, collaboratore tecnico-manutentivo del settore Lavori pubblici e ambiente, dipendente comunale fin dal luglio del 1984. Coordinatore degli operai comunali, Aurelio Giussani, residente a Monza, è stato un punto di riferimento sul territorio, un volto noto tra i cittadini e un collega apprezzato e benvoluto. La sua scomparsa rappresenta una dolorosa perdita per tutti – si legge sul sito del municipio -. Il Comune, la giunta e il consiglio comunale, ringraziandolo idealmente per il suo lavoro al servizio di Villasanta, esprimono ai familiari le più sincere condoglianze».

«Si informano i cittadini - conclude l’amministrazione comunale - che, con ordinanza sindacale, per consentire ai dipendenti di partecipare ai funerali, è disposta la chiusura temporanea al pubblico degli uffici comunali nella giornata di martedì 21 settembre, dalle ore 14 alle 16.30». I funerali sono in programma alle 14.30 nella chiesa Sacra Famiglia nel quartiere Cederna di Monza.

