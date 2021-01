Villa reale di Monza: arriva il passaggio di mano, ecco le immagini del trasloco LE FOTO Gli arredi non storici della Villa reale lasciano Monza: le immagini per fissare nella memoria la situazione alla vigilia del passaggio di mano della gestione tra concessionario privato e consorzio pubblico.

«La notizia sarebbe dovuta essere “finalmente” torniamo in possesso della Villa reale, non “la Villa chiude”». Il sindaco di Monza Dario Allevi, presidente del Consorzio che gestisce la Reggia, commenta così l’accelerazione improvvisa della fine della concessione a Nuova Villa reale spa. «Quando avremo le chiavi, diremo tutto e spiegheremo cosa vogliamo fare» aggiunge nei giorni precedenti l’appuntamento con il privato, fissati per venerdì 15 gennaio. Sarà il definitivo passaggio di mano di fronte a un futuro piuttosto incerto: la strada per rimettere in moto una macchina complessa come la reggia monzese è in salita, tanto più che viene annunciata una gestione in house, interna. Intanto, una carrellata di immagini per fissare nella memoria com’è, a metà gennaio 2021, la Villa reale di Monza.

